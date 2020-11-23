Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала смелый образ в красном костюме

Пышногрудая модель с запоминающейся внешностью привыкла к тому, что ее сравнивают с Ким Кардашьян и засыпают комплиментами, восхваляя образы. Девушка долгое время показывала в социальной сети Инстаграм только образы с платьями и аккуратными аксессуарами и лишь в последнее время немного отошла от своего стиля.

Теперь в ее профиле можно найти фото, на которых Гюль позирует в бикини, в необычном белье из мягкой розовой ткани и пикантные кадры, на которых Бахари едва скрывает грудь. С каждым разом фото становятся все смелее, поэтому жаркие фото начали также появляться и на фан-аккаунтах.

На одном из таких снимков Гюль засветила грудь в необычном красном топе с вырезом, так как ей было трудно скрыть сам бюст шестого размера крошечным клочком ткани. Для удачной демонстрации форм Бахари изогнулась перед объективом и повернулась к нему боком.

«Просто потрясающе красивая милая ❤; Благослови свою прекрасную душу😍🤩🤤🔥; великолепно❤; Красиво ❤; Великолепно😍; Ты такая красивая, я хочу поцеловать тебя в губы😘; Такая красотка 🔥; Абсолютно мило; Господи, помилуй; Оооочень красиво! Какая женщина❤️; Красивая молодая женщина; Одна из них треснет и засветится .... ты будешь светиться всю ночь 😆; Горячая девушка».

Ранее мы также писали, что пышнотелая модель любит хвастаться яркими и весьма смелыми нарядами, так как обладает необычной внешностью и моет показать достоинства без смущения на камеру.

Гюль на одном из своих классических фото взбудоражила видом неестественно тонкой талии в сочетании с огромными бедрами и бюстом шестого размера. При этом ее образ в горчичном костюме, состоящем из топа со спущенными рукавами с глубоким декольте, а также юбки-карандаша с завышенной талией не оставил поклонников равнодушными.

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