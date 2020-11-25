Известная модель Гюль Бахари показала себя и рассказала об ожидании
На фото Гюль позировала в темном наряде с корсетной частью. На ногах наряд был прозрачным и можно оценить упругие бедра девушки. Большое декольте не смогло скрыть пышную грудь Бахари, но красотку это не смущало. Звезда собрала волосы в узел, стоя у панорамного окна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я не буду ждать тебя", - написала Бахари под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, похвасталась формами в откровенном костюме.
Гюль в этот раз показала пышную грудь без белья. Модель надела салатовые топик и юбочку. Первый был настолько мал, что с него едва ли не вываливалась грудь. К слову, бюст оголился, но при этом, ткань скрыла от глаз самое сокровенное.
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