Известная модель Гюль Бахари показала себя и рассказала об ожидании

На фото Гюль позировала в темном наряде с корсетной частью. На ногах наряд был прозрачным и можно оценить упругие бедра девушки. Большое декольте не смогло скрыть пышную грудь Бахари, но красотку это не смущало. Звезда собрала волосы в узел, стоя у панорамного окна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я не буду ждать тебя", - написала Бахари под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Вкусные", "Изысканная красота, Замечание, Элегантность, Потрясающая, Великолепная", "Добрый вечер, красивые, такие красивые, вы на водительском сиденье. Если бы был я, я был бы не так уж далеко. Оставайся в безопасности, великолепная", "Очень богатые и красивые эти принцессы божьи", "Спокойной ночи, красавица из Мексики", "Ты богиня, моя королева", "Потрясающая девочка !".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, похвасталась формами в откровенном костюме.

Гюль в этот раз показала пышную грудь без белья. Модель надела салатовые топик и юбочку. Первый был настолько мал, что с него едва ли не вываливалась грудь. К слову, бюст оголился, но при этом, ткань скрыла от глаз самое сокровенное.

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