Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвасталась формами в откровенном костюме

Знаменитость обладает пышными формами, которые без стеснения выставляет напоказ, передает Politeka.net.

Гюль в этот раз показала пышную грудь без белья. Модель надела салатовые топик и юбочку. Первый был настолько мал, что с него едва ли не вываливалась грудь. К слову, бюст оголился, но при этом, ткань скрыла от глаз самое сокровенное.

Тонкая талия с пышными бедрами создали идеальный изгиб. Бахари была в узкой юбочку, которая обтянула немаленькие ягодицы, при этом модель решила добавить снимку пикантности. Модель приспустила юбочку, казалось, под ней не было трусиков.

Звезда смотрела в камеру из-под пышных ресниц, забрав волосы в гульку.

За три часа пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону брюнетки много приятного.

"Невероятная детка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари показалась в прозрачном платье, которое не скрыло белые трусики красотки. Бахари сидела на кресле, развернувшись пятой точкой к камере. Девушка собрала волосы в узел, смотря прямо в объектив камеры. Кадр получился очень соблазнительным и интересным.

Ранее сообщалось, что Гюль Бахари позировала в прозрачном наряде, без бюстгальтера, и в стрингах из веревочек. Звезда стояла на балконе, развернувшись спиной и нагнувшись, демонстрируя упругие ягодицы. Волосы у Бахари были собраны в хвост, чтобы не мешали.

"Люблю тебя всем моим орешком. Сказал бы орешек, но мой больше", - написала Бахари под фото.

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