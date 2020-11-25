Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, порадовала вечерним кадром с новым образом

Модель делится новыми фото достаточно активно, а также постоянно старается привлекать внимание к себе, чтобы поддерживать блог. Гюль практически каждый день показывает в Инстаграм разные образы, которые примеряет во время отдыха.

Как видно на фото, красотка с пышными формами не переходит границ дозволенного, но любит демонстрировать грудь в глубоких декольте с оригинальными вырезами. При этом Бахари с трудом скрывает сами формы, ведь размеры ее бюста зачастую больше, чем маленькая ткань наряда, способная его прикрыть.

В черном платье с тоненькими вставками из ткани и дополнительным вырезом под бюстом Бахари выглядела очень соблазнительно, а ее удачный вечерник макияж с акцентом на глаза сделал образ еще более дерзким.

Вот что пишут в сети:

«Мамасита 🖤мммм 🙌 💋💋; 🐝 «Lov3 - это королевская кровь; Очаровательный🔥; Помимо великолепного, это сочно ❤️; Подбородок, дорогая; Вау супер; Безупречный вид, уже незнаконно💖💖; Вау, это кажется забавным; Я буду ждать тебя любовь; Тебе не нужно ждать, детка, я здесь! 😁👀👀; Ты выглядишь потрясающе; Ты такая великолепная, продолжай выглядеть великолепно; Ого, красивая и горячая малышка 🔥; Моя богиня такая сексуальная; красота 🌹».

Ранее мы писали, что девушка долгое время показывала в социальной сети Инстаграм только образы с платьями и аккуратными аксессуарами и лишь в последнее время немного отошла от своего стиля.

Теперь в ее профиле можно найти фото, на которых Гюль позирует в бикини, в необычном белье из мягкой розовой ткани и пикантные кадры, на которых Бахари едва скрывает грудь. С каждым разом фото становятся все смелее, поэтому жаркие фото начали также появляться и на фан-аккаунтах.

На одном из таких снимков Гюль засветила грудь в необычном красном топе с вырезом, так как ей было трудно скрыть сам бюст шестого размера крошечным клочком ткани. Для удачной демонстрации форм Бахари изогнулась перед объективом и повернулась к нему боком.

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