Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала, як відпочиває

На фото Сьюзі позувала в бікіні на мотузочках. Красуня спокусливо вигнулася, лежачи на пляжі, виставляючи сідниці вгору. Волосся у Кортес залишилися розпущеним, а образ модель доповнила прикрасами у вухах. Дівчина не соромилася показати свої пружності в такій пікантній позі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброї ночі", - написала Сьюзі під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Моя любов, Сьюзі Кортес", "я хочу завести з тобою дитину"," на добраніч"," дуже красиве тіло"," у тебе злі очі"," Сюзі, я знаходжу тебе такий, і на яхті, аміджінас, ти Арія, ти мама"," ти виглядаєш приголомшливо, дорога"," красива королева, дозволь мені поклонитися тобі"," ця краса","красива кішка".

Ми писали, що легендарна бразильська модель Сьюзі Кортес вразила розміром "гордості" в міні-шортах.

Так, знаменитість опублікувала фотографію, на якій позує в сміливих міні-шортах і купальнику, демонструючи «грошове» місце з вигідного ракурсу. При цьому образ знаменитість доповнила елегантним макіяжем і зачіскою.

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