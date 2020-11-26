Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в "базовом" образе
На фото Сьюзи позирует в коротких шортиках, рубашке, которую завязала на талии, и черном боди. Красотка дополнила образ маской и стильной сумочкой. Кортес снимала себя на телефон, фотографируя отражение в зеркале лифта. Снимок вышел очень горячим, ведь модель не только показала свою гордость - ноги, но и грудь, которая прямо выпирала из узкого наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Базовый вариант", - подписала фото Сьюзи.
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"Моя мечта", "Привет, божественная женщина", "Супер базовый", "Вы божественны и очаровательны", "Эта обувь действительно удобна?", "Почему столько одежды", "Это фотография Сюзи в лифте", "Замечательно мило и мощно", "Принцесса, вершина идеала из Бразилии".
Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес впечатлила смелой выходкой в одном бикини перед зеркалом.
Так, модель позирует перед зеркалом, эффектно присев и расставив ноги. При этом из одежды на Кортес лишь крохотное белье и бикини. Хотя, как можно заметить, саму модель это явно не стесняло.
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