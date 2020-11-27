Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала, как отдыхает

На фото Сьюзи позировала в бикини на веревочках. Красотка соблазнительно выгнулась, лежа на пляже, выставляя ягодицы вверх. Волосы у Кортес остались распущенными, а образ модель дополнила украшениями в ушах. Девушка не стеснялась показать свои упругости в такой пикантной позе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброй ночи", - написала Сьюзи под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Моя любовь, Сьюзи Кортес", "Я хочу завести с тобой ребенка", "Спокойной ночи", "Очень красивое тело", "У тебя злые глаза", "Сюзи, я нахожу тебя такой, и на яхте, амиджинас, ты ария, ты мама", "Ты выглядишь потрясающе, дорогая", "Красивая королева, позволь мне поклониться тебе", "Эта красота", "Красивая кошка".

Мы писали, что легендарная бразильская модель Сьюзи Кортес впечатлила размером «гордости» в мини-шортах.

Так, знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует в смелых мини-шортах и купальнике, демонстрируя «денежное» место с выгодного ракурса. При этом образ знаменитость дополнила элегантным макияжем и прической.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в мини-шортиках вывалила свое богатство перед зеркалом

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