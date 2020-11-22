Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила селфи в ярко-голубых лосинах

Популярная модель выкладывает в своем профиле довольно смелые кадры, на которых всегда показывает свои ягодицы. Девушка очень гордится своими формами, поэтому постоянно подчеркивает их благодаря едва заметным бикини или прозрачным лосинам и неприличным шортам.

Так, Сьюзи привыкла показывать тело без одежды, так как многие годы тренировалась в спортзале, чтобы иметь шанс показать совершенное преображение. Благодаря упорному труду, девушка уже не раз участвовала в различных конкурсах и уверенно побеждала.

Теперь личные селфи Кортез с демонстрацией ягодиц стали уже чем-то вроде ее фишки. Как видно на одном из таких фото, девушке и правда есть что показать Модель с упругими формами позировала спиной к объективу и подставила достоинства к камере в ярко-голубых лосинах.

Вот что пишут в сети:

«Так красиво !!! 🔥🔥; Милый 😍; 🔥 Я даю ему жилье на всю жизнь; Хорошо очень хорошо красиво; это действительно удивительно, спасибо💦💦🔝; Смертный, у тебя этот небесно-голубой кусочек ткани; Я люблю тебя моя любовь ❤️🔥; Довольно красиво; Всегда красивая мисс Кортез! 😍👍💞💘🔥💯; Красиво 🍑; нет никаких скромностей😍ого, куда ей столько😍; Насколько ты богата, мамочка😴».

Ранее мы писали, что Сьюзи очень гордится тем, как выглядит, так как тренируется в спортзале многие годы и прокачала свое тело не хуже других профессиональных бодибилдеров. На всех фото девушка акцентирует внимание на пятой точке, ведь именно она после победы на конкурсе сделала ее знаменитой.

Кортез без смущения раздевается ради стильных кадров и прикрывается ниточками вместо белья, чтобы показать тело во всей красе. На домашнем фото Сьюзи удалось поразить видом, сев на пол и сделав акцент на ягодицах. Она была одета в шорты, довольно крошечного размера, и коротенькую маечку с едва заметными рукавами.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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