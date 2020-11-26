Учасниця нової ВІА Гри Ксенія Попова вразила спокусливим знімком

Як пише Politeka.net, нове фото з'явилося на сторінці дівчини в Instagram як анонс нового кліпу "Рикошет". Залишилося 24 години до його прем'єри.

Дівчата в спокусливих нарядах, які оголюють пікантні частини тіла сидять в авто. На їх шкірі видно краплі води, волосся також виглядають вологими.

Кадр вразив користувачів мережі. Фотографію активно коментують.

"Красуні», «Русалки», «Уляна навіть тут зайняла все місце😂», «Три малятка💋 💋 💋», «з кожним днем кадри все гарячіше і гарячіше 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 з нетерпінням чекаємо», «Спекотні красуні», "вогонь", - пишуть в коментарях.

Новими солістками гурту "ВІА Гра" стали 24-річна Уляна Синецька, 24-річна Ксенія Попова і 19-річна Софія Тарасова. При цьому в Мережі вже пишуть, що Костянтин Меладзе нерівно дихає до 19-річної брюнетки.

Відомо, що вона народилася в Києві, брала участь у проекті "Голос. Діти" в команді Тіни Кароль і перемогла у відборі на "Дитяче Євробачення-2013". В останні роки дівчина перебралася жити і працювати в Росію.

Нагадаємо, у новій "ВІА Грі" розповіли, що їм нашіптує Віра Брежнєва.

Як повідомляла Politeka, Нова "ВІА Гра" переборщила з пристрастю в маєчках і шортиках, суперечливі кадри:"Меладзе пора зав'язати".

Також Politeka писала, що дружина Меладзе Віра Брежнєва без одягу показала, чим вона краща за будь-яку «ВІА Гри".