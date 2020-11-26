18-річний син співачки Надії Мейхер, Ігор, нарешті, вийшов у світ

Хлопець, на відміну від зіркової матері, не женеться за славою, тому практично ніколи не виставляє своє життя напоказ. Надя поважає бажання спадкоємця, і теж рідко показує його в соцмережах. Однак, щоб підтримати матір у півфіналі Ігор вирішив з'явитися на шоу "Танці з зірками".

За лаштунками проекту молодий чоловік розговорився з ведучими Тіною Кароль і Юрієм Горбуновим.

"Звичайно ж хвилююся. Я постійно, кожен день про неї думаю. Як там вона себе почуває на цьому паркеті. Чи не втомилася вона? І чи не повинен я до неї прийти і допомогти їй", - поділився переживаннями син артистки.

Варто відзначити, змужнілий Ігор викликав фурор, Горбунов не втримався:

"Ви подивіться, здоровий дорослий дядько з вусами. Я з ним познайомився, коли йому було 4 роки. Він вередував, бігав по студії".

Користувачі Мережі також поспішили прокоментувати побачене: "Синочок молодець, Надя супер як завжди!"; "Я емпатик. Образливо було чути від Горбунова "дядько з вусами". Абьюз якийсь в сторону хлопця".

Тим не менш, за результатами голосування суддів, найменшу кількість балів отримали Надія Мейхер та Кирило Васюк. А ось лідерами турнірної таблиці стали Санта Дімопулос і Максим Леонов, а також Юлія Саніна і Дмитро Жук. Тому тільки глядачі могли врятувати своїх фаворитів.

Однак у фінальні хвилини шоу ведучі оголосили, що жодна пара не покине паркет в 13-му випуску. Всі учасники стали фіналістами і змагатимуться за головний кубок вже 6 грудня.

Раніше ми повідомляли, до цього 38-річна Мейхер приводила на "Танці з зірками" молодших доньоок - 8-річну Анну і 5-річну Марію. Публіка була в захваті.

В рамках сімейного вечора на проекті, дівчатка станцювали з мамою спільний танець.

"Мамині принцеси. Такі янголята. Закохана в цю ніжність і теплоту душевну на паркеті. 🔥 🎉 ", - відгукнувся один з коментуючих.

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