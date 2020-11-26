18-летний сын певицы Надежды Мейхер, Игорь, наконец, вышел в свет

Парень, в отличие от звездной матери, не гонится за славой, поэтому практически никогда не выставляет свою жизнь напоказ. Надя уважает желание наследника, и тоже редко показывает его в соцсетях. Однако, чтобы поддержать мать в полуфинале Игорь решил появиться на шоу "Танці з зірками".

За кулисами проекта молодой человек разоткровенничался с ведущими Тиной Кароль и Юрием Горбуновым.

«Конечно же волнуюсь. Я постоянно, каждый день о ней думаю. Как там она себя чувствует на этом паркете. Не устала ли она? И не должен ли я к ней прийти и помочь ей», – поделился переживаниями сын артистки.

Стоит отметить, возмужавший Игорь произвел фурор, Горбунов не удержался:

«Вы посмотрите, здоровый взрослый дядька с усами. Я с ним познакомился, когда ему было 4 года. Он капризничал, бегал по студии».

Пользователи Сети также поспешили прокомментировать увиденное: "Сыночек молодец, Надя супер как всегда!"; "Я эмпатик. Оскорбительно было слышать от Горбунова "Дядько з вусами". Абьюз какой-то в сторону парня".

Тем не менее, результатам голосования судей, наименьшее количество баллов получили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. А вот лидерами турнирной таблицы стали Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук. Поэтому только зрители могли спасти своих фаворитов.

Однако в финальные минуты шоу ведущие объявили, что ни одна пара не покинет паркет в 13-м выпуске. Все участники стали финалистами и сразятся за главный кубок уже 6 декабря.

Ранее мы сообщали, до этого 38-летняя Мейхер приводила на "Танці з зірками" младших дочерей - 8-летнюю Анну и 5-летнюю Марию. Публика была в восторге.

В рамках семейного вечера на проекте, девочки станцевали с мамой совместный танец.

"Мамины принцессы. Такие ангелочки. Влюблена в эту нежность и теплоту душевную на паркете. 🔥🎉", - откликнулся один из комментирующих.

Напомним, как сейчас выглядят тайные дети Надежды Мейхер, Брежневой, Лободы и других солисток ВИА Гры: "Такие ангелочки"

Также Politeka писала, что Мейхер постигла участь Ольги Фреймут, в скандале замешан Чапкис.