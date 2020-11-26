Модель плюс-сайз Міла Кузнєцова зачарувала своїм "багатством" 13-го розміру на нових кадрах
Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала, як танцює на вечірці (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Міла продемонструвала "смачне" декольте в золотистій міні-сукні: блондинка буквально засліпила пишною красою. Модель покрутилася під музику так, щоб її неосяжним бюстом можна було милуватися з різних ракурсів.
"Суддя конкурсу краси ❤🙏 стільки добра і позитиву🍹", - повідомила в підписі Кузнєцова.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів для такої видатної дівчини:
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"Вау супер 💯 💖 🌹 💋 😻 "
"Ти гламурно виглядаєш, Міла❤️"
"ти дуже красива в золотій сукні супер 💋"
"Яка ж ви красива 😻 мені дуже подобається ваше плаття. Воно шикарне 🔥 🔥 🔥 😍 "
"Великі-великі боби, любов ❤️❤️❤️😍"
Раніше ми повідомляли, Міла показала в Instagram кадри зі своєї поїздки до Львова. Дівчина постала в зухвалому вбранні червоно-морквяного відтінку з чорними вставками. За традицією, модель потанцювала, поманивши апетитними формами.
"Львів - одне з моїх найулюбленіших міст. Люблю тут все: чудової краси храми, Старе місто, кав'ярні, стриману люб'язність львів'ян. По місту потрібно ходити пішки не тільки тому, що під ногами бруківка, а для того, щоб відчути його чарівність. Чарівність старовинної архітектури, аромату неперевершеної львівської кави, вальяжності місцевих жителів і абсолютно непередаваної атмосфери розслабленого спокою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.
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