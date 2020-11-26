Модель плюс-сайз Мила Кузнецова обворожила своим "богатством" 13-го размера на новых кадрах
Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала, как танцует на вечеринке (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Мила продемонстрировала "вкусное" декольте в золотистом мини-платье: блондинка буквально ослепила пышной красотой. Модель покрутилась под музыку так, чтобы ее необъятным бюстом можно было любоваться с разных ракурсов.
"Судья конкурса красоты ❤🙏 Столько добра и позитива🍹", - сообщила в подписи Кузнецова.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов для столь выдающейся девушки:
Состояние Алины Гросу резко ухудшилось, болезнь вернулась: "Очень страшно..."
Растолстевший сын Анастасии Заворотнюк ошеломил переменами во внешности, как он выглядит теперь: "Мамин близнец"
Волочкова опустилась на колени перед любовником, прикрыв срам цветами: "пора завязывать с алкоголем"
Жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."
"Вау супер 💯💖🌹💋😻"
"Ты гламурно выглядишь, Мила❤️"
"ты очень красивая в золотом платье супер 💋"
"Какая же вы красивая 😻 Мне очень нравится ваше платье. Оно шикарное🔥🔥🔥😍"
"Большие-большие бобы, любовь ❤️❤️❤️😍"
Ранее мы сообщали, Мила показала в Инстаграм кадры со своей поездки во Львов. Девушка предстала в дерзком наряде красно-морковного оттенка с черными вставками. По традиции, модель потанцевала, поманив аппетитными формами.
«Львов - один из самых моих любимых городов. Люблю тут все: дивной красоты храмы, старый город, кофейни, сдержанную любезность львовян. По городу нужно ходить пешком не только потому, что под ногами брусчатка, а для того, чтобы ощутить его очарование. Очарование старинной архитектуры, аромата непревзойденного львовского кофе, вальяжности местных жителей и совершенно непередаваемой атмосферы расслабленного покоя», - говорится в сообщении.
Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.