Телеведуча Ольга Фреймут приголомшила одкровеннями про свою юність, дівчина наполегливо йшла до своєї мети, не бачачи перешкод

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала архівні кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала своє лондонське життя.

Нагадаємо, Ольга вирішила розповісти про 5 етапів свого життя, щоб люди, в тому числі й друзі, змогли краще її пізнати.

"Я серйозно займаюся етикетом, і деякі друзі бояться зі мною вечеряти. "А раптом не так голову над тарілкою тримаю?" Я вірю в силу хороших манер. Протягом 5 днів розповім про 5 етапів мого життя і як я змінювалася під впливом хороших манер", - заявила Фреймут.

Другим етапом став її переїзд до Лондона. Дівчина поїхала за кордон, будучи ще студенткою. Про те, як несолодко їй там було, Ольга розповіла в "сторіз":

"У Лондоні мені допомогла вижити дивна суміш характеру: нахабство і наївність. Я не знаю, як мене батьки відпустили, але я вміла переконувати. Перевелася у Львівському національному університеті на вільне відвідування. Я була відмінницею - сказала батькам, що мене чекає робота і навчання, взяла 50 фунтів, блоки сигарет, горілку - щоб продати. І не полетіла, а автобусом через Ла-Манш поїхала в Лондон".

Вже в столиці Туманного Альбіону Ользі довелося займатися всім, чим тільки можна: телеведуча повідала, як важко і багато працювала - вона навіть мало не стала дівчиною легкої поведінки.

"Доводилося виживати, працювати офіціанткою, вантажником ... я сама собі писала дивовижні рекомендації, завдяки хорошій англійській і я не боялася роботи. Все робила як на конкурс. Мила підлогу - вона блищала, приносила каву - мені залишали чайові, мене навіть вербували в повії... Але! слава Богу, я втекла. Попросила добрих людей мене прихистити... Юність для того і дана нам, щоб ми помилялися, тому що в зрілому віці робити помилки якось на личить",-підсумувала Фреймут.

Раніше зірка розповіла про своє дитинство, про бідність в якій росла її багатодітна сім'я і про те, як любов батьків компенсувала все з лишком.

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