Телеведущая Ольга Фреймут огорошила откровениями о своей юности, девушка упорно шла к своей цели, не видя препятствий

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала архивные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала свою лондонскую жизнь.

Напомним, Ольга решила рассказать о 5 этапах своей жизни, дабы люди, в том числе и друзья, смогли лучше ее узнать.

"Я серьезно занимаюсь этикетом, и некоторые друзья боятся со мной ужинать. "А вдруг не так голову над тарелкой держу?" Я верю в силу хороших манер. В течение 5 дней расскажу о 5 этапах моей жизни и как я менялась под влиянием хороших манер", - заявила Фреймут.

Вторым этапом стал ее переезд в Лондон. Девушка уехала за границу, будучи еще студенткой. О том как, несладко ей там пришлось, Ольга рассказала в "сториз":

"В Лондоне мне помогла выжить странная смесь характера: наглость и наивность. Я не знаю, как меня родители отпустили, но я умела убеждать. Перевелась во Львовском национальном университете на свободное посещение. Я была отличницей - сказала родителям, что меня ждет работа и обучение, взяла 50 фунтов, блоки сигарет, водку - чтобы продать. И не улетела, а автобусом через Ла-Манш поехала в Лондон".

Уже в столице Туманного Альбиона Ольге пришлось заниматься всем, чем только можно: телеведущая поведала, как тяжело и много работала - она даже чуть не стала девушкой легкого поведения.

"Приходилось выживать, работать официанткой, грузчиком ... я сама себе писала удивительные рекомендации, благодаря хорошей английской и я не боялась работы. Все делала как на конкурс. Мыла полы - они блестели, приносила кофе - мне оставляли чаевые, меня даже вербовали в проститутки ... Но! слава Богу, я убежала. Попросила добрых людей меня приютить... Юность для того и дана нам, чтобы мы ошибались, потому что в зрелом возрасте делать ошибки как-то на подобает", - подытожила Фреймут.

Ранее звезда рассказала о своем детстве, о бедности в которой росла ее многодетная семья и о том, как любовь родителей компенсировала все с лихвой.

Напомним, что вылетевшая из «Танців з зірками» Фреймут обрушилась с тирадой на грешников и прожигателей жизни: «Моя миссия…»

Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут пристыдила украинцев за манеры, зацепив Олю Полякову: «Издевательство»