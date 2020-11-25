Телеведущая и знаток этикета Ольга Фреймут удивила неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда "Ревизора" опубликовала архивные кадры в "сториз" в Инстаграм, приоткрыв завесу, почему ее так привлекает изучение тонкостей этикета - ноги у этого любопытного хобби (или даже смысла ее жизни), оказывается, растут еще с детства.

"Я серьезно занимаюсь этикетом, и некоторые друзья боятся со мной ужинать. "А вдруг не так голову над тарелкой держу?" Я верю в силу хороших манер. В течение 5 дней расскажу о 5 этапах моей жизни и как я менялась под влиянием хороших манер", - поделилась Ольга.

Первым делом Фреймут рассказала о своем детстве.

"Я родилась в семье, где меня очень любили... Мы жили очень бедно: мама - учительница, отец - инженер, многодетная семья ... Но! Признаюсь, я своей бедности не замечала. Это было так привычно, делить шоколадку на троих или есть бульон из петушки только на выходные или на крестины. Все это было очень нормально, так как компенсацией была улыбка мамы, забота отца и вера в какое-то такое светлое, классное будущее, - рассказала Ольга. - Тогда я уже была дерзкой, уверенной девушкой, которая откуда-то знала, что все у меня будет хорошо. Я никогда не колебалась в своем таланте".

Ранее мы сообщали, Фреймут удивила откровением в комментарии под постом своей 14-летней дочери Златы. Девочка поделилась в Инстаграм своими размышлениями о настоящей дружбе и одиночестве. Мама не смогла пройти мимо.

"У меня были разные периоды в жизни: друзей было много в моменты пика популярности. А когда я выбрала «жизнь для себя», по своему усмотрению быть счастливой, - исчезли. Осталось трое-четверо... Быть одинокой, уметь пить кофе за столиком в кафе без посторонних, принимать решения, которые будут принадлежать только тебе - это большое умение сильных людей", - написала телеведущая.

Напомним, что вылетевшая из «Танців з зірками» Фреймут обрушилась с тирадой на грешников и прожигателей жизни: «Моя миссия…»

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут после вылета с «Танців з зірками» решила показать, как надо раздеваться: «Барышня никогда…».

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