Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль Хюррем Султан у "Величному столітті", вразила ідеальною зовнішністю поблизу

Як повідомляє Politeka, знімки були опубліковані в Instagram знаменитості.

Так, вагітна актриса позує в ніжно-фіолетовому вбранні, елегантно посміхаючись в кадр. У якийсь момент знаменитість елегантно застигла в розкішній позі на дивані.

Фотографії Узерлі не були як-небудь підписані, проте шанувальники були в неймовірному захваті від побаченого.

"Красива яка наша Мер'єм», «Хюррем – ти чудова», «ти прекрасна, Хюррем», «чарівна», «вау», «неймовірна робота», «красуня», "ти неймовірно мило виглядаєш", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, актриса Мер'єм Узерлі, відома за серіалом "Величне століття", здивувала шанувальників новою фотосесією

У себе в Instagram актриса опублікувала серію портретних фото. Жінка була одягнена в теплий зелений светр, який ідеально гармоніював з її зеленими очима. У себе в сторіс красуня опублікувала колаж зі своїх портретів.

Варто відзначити, що раніше Мер'єм поділилася новими фото в стрічці. Вони зібрали безліч лайків і добрих відгуків.

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