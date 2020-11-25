19-річна внучка української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила фігурою під час відпочинку

Як повідомляє Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Щасливі вихідні", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Соня Євдокименко позує в білосніжній кофті й шортах, демонструючи бездоганні ноги у всій красі. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її шанувальників.

"Красиво", "дуже круто виглядаєш", "сонячна дівчинка«," обожнюю тебе! Вигядиш просто карколомно", - пишуть вони.

Звернемо увагу, що серед лайкнувших фотографію була і самої Софії Ротару.

Як повідомлялося до цього, 19-річна модель Соня Євдокименко, яка є онукою української співачки Софії Ротару, похвалилася красою в білосніжному вбранні

На фотографії Євдокименко позує в білосніжному вбранні, елегантно вмостившись на підлозі. Сама зірка написала, що це» домашня серія " фотографій. Попри те, що особливого коментаря до знімка знаменитість не залишила – її шанувальники буквально «вибухнули» від побаченого.

Нагадавши, зовнішність нового нареченого-мільйонера 19-річної внучки Софії Ротару збентежила народ: "якийсь старенький".

Як повідомляла Politeka, ефектна внучка Софії Ротару задерла ноги вище голови, приспустивши одяг, батьки в захваті.

Також Politeka писала, що розкішна внучка Софії Ротару вразила неземною красою.