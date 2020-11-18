19-летняя модель Соня Евдокименко, которая является внучкой украинской певицы Софии Ротару, похвасталась красотой в белоснежном наряде

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

На фотографии Евдокименко позирует в белоснежном наряде, элегантно умостившись на полу. Сама звезда написала, что это «домашняя серия» фотографий. Несмотря на то, что особого комментария к снимку знаменитость не оставила – ее поклонники буквально «взорвались» от увиденного.

«Взгляд, как у королевы», «ты настолько красивая, королева», «прекрасная», «о чем задумалась, Софи? Мой ангел!», «шикарная», «боже, ты невероятно красивая!», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что внучка Софии Ротару собирается выйти замуж за украинского миллионера.

Юная София Евдокименко, которая сейчас живет в Нью-Йорке и учится в школе дизайна, серьезно настроена на создание семьи со своим новым возлюбленным, которого она показала в своем Инстаграм совсем недавно.

Соня не раскрывала его имени, однако вскоре стало известно, что она встречается с украинцем Денисом Ждановым, который входит в список миллионеров американского Forbes.

Напомним, внешность нового жениха-миллионера 19-летней внучки Софии Ротару обескуражила народ: "Какой-то старенький".

Как сообщала Politeka, эффектная внучка Софии Ротару задрала ноги выше головы, приспустив одежду, родители в восторге.

Также Politeka писала, что роскошная внучка Софии Ротару поразила неземной красотой.