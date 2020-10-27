19-летняя начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, на днях рассекретила своего нового возлюбленного

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось видео, которым девушка поделилась в своих "сториз", где она нежничает со своим избранником (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах Соня с молодым человеком предстали в одном из парков Нью-Йорка, где модель ныне живет и учится. Парочка мило обнималась на фоне осенних пейзажей.

Новым бойфрендом оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов, ему 31 год.

В 2018-м молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Жаданов учился в Украине до 20 лет, после чего уехал получать образование в Англию в одну из лучших бизнес-школ. Как раз во время обучения за рубежом его брат и партнеры создали компанию Readdle.

Пользователи активно обсуждают нового жениха внучки Ротару:

"Прекрасная пара!🔥🔥🔥"

"Что-то он какой-то вроде старенький😀"

"Класные счастья им))))"

Ранее Евдокименко встречалась с французским миллионером и ценителем искусства Марко Дюменилом. О молодом человеке было известно то, что у него собственный бизнес и гараж из дорогих иномарок. А также, что он регулярно отдыхает на лучших курортах Лазурного побережья. Марко охотно делился в соцсети фото с Евдокименко, хоть сама девушка старалась не афишировать их отношения. Судя по фото, которые он публиковал в Инстаграм, они с Соней часто путешествовали вместе. Пара рассталась этим летом.

Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Также Politeka писала, что сияющая внучка Софии Ротару поделилась радостным известием.