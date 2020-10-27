19-летняя начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, на днях рассекретила своего нового возлюбленного
Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось видео, которым девушка поделилась в своих "сториз", где она нежничает со своим избранником (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
На кадрах Соня с молодым человеком предстали в одном из парков Нью-Йорка, где модель ныне живет и учится. Парочка мило обнималась на фоне осенних пейзажей.
Новым бойфрендом оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов, ему 31 год.
В 2018-м молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".
Фигуристая "невеста" Харламова покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка"
Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы
Деми Роуз едва не разорвала купальник внушительными формами, горячие кадры: «Мечта»
Новый курс валют, урезание выплат и мощный взрыв в Азовском море – главное за ночь
Жаданов учился в Украине до 20 лет, после чего уехал получать образование в Англию в одну из лучших бизнес-школ. Как раз во время обучения за рубежом его брат и партнеры создали компанию Readdle.
Пользователи активно обсуждают нового жениха внучки Ротару:
"Прекрасная пара!🔥🔥🔥"
"Что-то он какой-то вроде старенький😀"
"Класные счастья им))))"
Ранее Евдокименко встречалась с французским миллионером и ценителем искусства Марко Дюменилом. О молодом человеке было известно то, что у него собственный бизнес и гараж из дорогих иномарок. А также, что он регулярно отдыхает на лучших курортах Лазурного побережья. Марко охотно делился в соцсети фото с Евдокименко, хоть сама девушка старалась не афишировать их отношения. Судя по фото, которые он публиковал в Инстаграм, они с Соней часто путешествовали вместе. Пара рассталась этим летом.
Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.
Также Politeka писала, что сияющая внучка Софии Ротару поделилась радостным известием.