Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя и рассказала о путешествиях
На фото красотка позировала в в кожаной куртке, которую спустила на плече. Звезда дополнила образ кроссовками, а ноги задрала на дверь автомобиля, в котором Соня сидела на сиденье водителя. Волосы у девушки были распущенными, Евдокименко смотрела прямо в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Путешествие лишает вас дара речи, а затем превращает в рассказчика", - написала звезда.
Мать Сони Светлана Евдокименко написала смайлик в виде сердечка под фото. Отец красотки Руслан поставил смайлик сердца и огня.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Оглушающая! Скучаю по тебе", "Боже мой ,какая красота!! Сколько же кровей намешано в вас-и молдавская,и украинская,и русская..Ваша же мама русская?", "Ты такая красивая", "Совершенно потрясающе", "Красавица София", "Очаровываешь мгновенно!", "Отличная картина! Изумительные цвета. Если вы хотите вместе сфотографироваться в Нью-Йорке - с удовольствием! Надеюсь поработаем с Вами!".
Сообщалось, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко очаровала красотой.
На опубликованном фото Соня предстала в теплой накидке и бежевой шапочке, которая предала образу певицы неотразимости.
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