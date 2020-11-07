Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко очаровала красотой



Как передает Politeka.net, новый снимок появился на ее страничке в Instagram.



Уже несколько лет Соня живет в США и учится в Школе дизайна Парсонс, а также строит карьеру модели и ведет свой блог.

Судя по геолокации, снимок был сделан в Центральном парке Нью-Йорка.



На опубликованном фото Соня предстала в теплой накидке и бежевой шапочке, которая предала образу певицы неотразимости.

"Очаровательная", "Роскошная", "Красивая у вас бабушка", "Очаровашка", "Любимая", - рассыпались лестными словами поклонники Сони в комментариях к посту.



Ранее Соня устроила фотосессию в машине в соблазнительном наряде. На фото певица сидит в авто с открытой дверцей. Стильный купальник цвета хаки с глубоким декольте идеально подчеркнул невероятную фигуру внучки знаменитой Ротару. Сверху красотка накинула свободную белую рубашку, которую она оставила расстегнутой.







Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Как сообщала Politeka, вечно молодая София Ротару засветила всю свою семью на празднике.

Также Politeka писала, что сияющая внучка Софии Ротару поделилась радостным известием.













