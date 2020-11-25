Легендарна бразильська модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць у світі, вразила розміром "гордості" в міні-шортах
Як повідомляє Politeka, фотографія знаменитості опублікована на сторінці в Instagram.
Так, знаменитість опублікувала фотографію, на якій позує в сміливих міні-шортах і купальнику, демонструючи «грошове» місце з вигідного ракурсу. При цьому образ знаменитість доповнила елегантним макіяжем і зачіскою.
"Чарівна красуня, зводиш з розуму", "вау, ти просто бомбезно виглядаєш", "дуже мило", "Божественна", "бездоганні форми", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичайному образі.
На фото красуня позувала в мереживному боді, яке просвічувалося. Дівчина демонструвала підкачане тіло і пишний бюст, який прямо випирав з тканини. Волосся у Сьюзі були розпущеними, модель однією рукою взялася за них, роблячи фото ще більш спокусливим.
"Доброї ночі", - підписала фото дівчина.
Шанувальники буквально за кілька хвилин лайкнули пост кумира кілька тисяч разів, а також закидали Кортес компліментами.
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