Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала достоинства в коротких шортах

Спортсменка будоражит публику каждый день смелым фото, которое публикует в социальной сети Инстаграм. Сьюзи очень гордится тем, как выглядит, так как тренируется в спортзале многие годы и прокачала свое тело не хуже других профессиональных бодибилдеров. На всех фото девушка акцентирует внимание на пятой точке, ведь именно она после победы на конкурсе сделала ее знаменитой.

Кортез без смущения раздевается ради стильных кадров и прикрывается ниточками вместо белья, чтобы показать тело во всей красе. На домашнем фото Сьюзи удалось поразить видом, сев на пол и сделав акцент на ягодицах. Она была одета в шорты, довольно крошечного размера, и коротенькую маечку с едва заметными рукавами.

Акцент на ягодицах на домашнем селфи впечатлил поклонников:

«Потрясающая красота🔥🔥😍; Ты такая крутая, Сюзи! Я влюблен в ваши формы; Q bumbum ❤️😍; мне твое фото и твои ягодицы богатые да любящие; 🦋 это не вишня, а целый арбуз💙просто красиво 💙🦋; Мне нравится этот вид, мед!; Довольно красиво; Ты выглядишь прекрасно; Фантастика. ..; 😘🍑🌷😘Красивая; Как хорошо ты выглядишь, Сюзи 😋🍑».

Ранее мы сообщали, что девушка росла в неблагополучном районе и по ее словам чувствовала себя не в безопасности, поэтому хотела измениться и стать сильнее. Для этого Сьюзи начала посещать спортзал и усиленно тренироваться.

Долгое время она уделяла тренировкам, прокачивая свое тело до неузнаваемости. Кортез тренируется почти каждый день, также устраивает модные фотосессии в смелых нарядах и теперь не стесняется показывать достоинства на камеру. Многие из ее фото в Инстаграм довольно пикантного содержания, но саму модель это не смущает.

Как видно на новом снимке, Сьюзи уже готовится к рождеству и даже украсила елку новогодними украшениями. Не обошлось и без провокативной позы в микро-бикини. Кортез показала ягодицы в нескромном виде.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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