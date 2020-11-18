Фитнес-модель из Бразилии Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, впечатлила роскошной фигурой в боди

Как сообщает Politeka, снимком знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.

«Доброе утро, любимые», - коротко говорится в сообщении.

На фотографии знаменитость позирует в мини-боди, эффектно оголив безупречные прелести во всей красе. При этом руки Кортес решила закинуть за голову, закрыв при этом глаза.

«В это трудно поверить – что-то невероятно красивое я вижу», «божественные изгибы», «до чего же ты классно выглядишь, чертовка», «дорогая – ты безупречная. Сумела сделать мой день», «фигура настоящая бомба - повезет же кому-то», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что бразильская супермодель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, впечатлила внушительными объемами в тесном комбинезоне

Кортес позирует в тесном комбинезоне, демонстрируя упругие формы сзади. Лица девушки не видно, хотя это не уменьшает красоты снимка.

Поклонники знаменитости буквально "сорвались с цепи" от увиденного, о чем говорит происходящее в комментариях.

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