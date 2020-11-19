Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычно горячем образе
На фото Сьюзи позировала в соблазнительном полупрозрачном топике и леопардовой шляпке. Звезда стояла на улице и сняла трусики, расставив ноги перед камерой. Кортес смотрела вниз на свою красоту и совсем не стеснялась позировать. Девушка для социальных сетей добавила черную полоску, чтобы не попасть под цензуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброй ночи", - подписала кадр звезда в Инстаграм.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Барби Сьюзи Кортес", Ммм, как очень богатая перед фанатами", "Чудненько выглядишь на фото!!", "Потому что она исчезла из Facebook красивой спиной", "Сестра для Бога", "Спокойной ночи красивая", "Обанкротиться ... и скоро", "спокойной ночи малыш от твоего друга Герардо, мне нравится твое фото, да, любовь".
Сообщалось, что популярная модель Сьюзи Кортез кокетливо наклонилась в купальнике-бикини.
На фото Кортез позирует на берегу моря в открытом купальнике-бикини. Она стоит к зрителям спиной, поэтому разглядеть можно только его завязочки.
Для более удачного ракурса Сьюзи кокетливо наклонилась вперед, оттопырив назад свою главную гордость.
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