Легендарная бразильская модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц в мире, впечатлила размером «гордости» в мини-шортах

Как сообщает Politeka, фотография знаменитости опубликована на странице в Instagram.

Так, знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует в смелых мини-шортах и купальнике, демонстрируя «денежное» место с выгодного ракурса. При этом образ знаменитость дополнила элегантным макияжем и прической.

«Прелестная красотка, сводишь с ума», «вау, ты просто бомбезно выглядишь», «очень мило», «божественная», «безупречные формы», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном образе.

На фото красотка позировала в кружевном боди, которое просвечивалось. Девушка демонстрировала подкачанное тело и пышный бюст, который прямо выпирал из ткани. Волосы у Сьюзи были распущенными, модель одной рукой взялась за них, делая фото еще более соблазнительным.

"Доброй ночи", - подписала фото девушка.

Поклонники буквально за несколько минут лайкнули пост кумира несколько тысяч раз, а также забросали Кортес комплиментами.

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