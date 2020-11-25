Переможниця проекту "Холостяк-10" Даша Ульянова вразила розкішною фігурою, зігнувшись до непристойності прямо на ліжку
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Вже місяць Ви спостерігаєте, як я роблю свій аккаунт цікавіше для вас. Я намагаюся брати менше реклами, більше показувати своє життя, придумувати інтерактиви й корисності для вас ♥️ і! Увага!!! Вишенька на торті...", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Ульянова позує в крихітній білизні, до непристойності зігнувшись на ліжку.
"Вау, це пожежа», «супер виглядаєш», «ууххх, яка», "вау, я готова", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, Даша Ульянова, похвалилася красою на відвертому фото
Дівчину попросили показати свою розтяжку, а також запитали про те, що вона вважає в собі найкрасивішим.
Так, гімнастка вийшла на балкон і тримаючись за огорожу, показала розтяжку, якій позаздрить і балерина Анастасія Волочкова, яка дуже любить хвалитися своїми шпагатами при будь-якому зручному і незручному випадку.
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