Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова впечатлила роскошной фигурой, изогнувшись до неприличия прямо на кровати

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Уже месяц вы наблюдаете, как я делаю свой аккаунт интересней для вас. Я стараюсь брать меньше рекламы, больше показывать свою жизнь, придумывать интерактивы и полезности для вас ♥️ И! Внимание!!! Вишенка на торте…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Ульянова позирует в крохотном белье, до неприличия изогнувшись на кровати.

«Вау, это пожар», «супер выглядишь», «ууххх, какая», «вау, я готова», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, Даша Ульянова, похвасталась красотой на откровенном фото

Девушку попросили показать свою растяжку, а также спросили о том, что она считает в себе самым красивым.

Так, гимнастка вышла на балкон и держась за ограждение, показала растяжку, которой позавидует и балерина Анастасия Волочкова, которая очень любит хвастаться своими шпагатами при любом удобном и неудобном случае.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"