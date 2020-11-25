Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова впечатлила роскошной фигурой, изогнувшись до неприличия прямо на кровати
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Уже месяц вы наблюдаете, как я делаю свой аккаунт интересней для вас. Я стараюсь брать меньше рекламы, больше показывать свою жизнь, придумывать интерактивы и полезности для вас ♥️ И! Внимание!!! Вишенка на торте…», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Ульянова позирует в крохотном белье, до неприличия изогнувшись на кровати.
«Вау, это пожар», «супер выглядишь», «ууххх, какая», «вау, я готова», - пишут ее поклонники.
Разведенная Кристина Асмус приласкала себя на камеру, запустив руки в штаны: "Что это было ваще?"
Пэрис Хилтон сверкнула своей главной роскошью в мини-платье с декольте до пупка: "Блистательная"
Томная звезда «ВИА Гры» забыла о лифчике и выронила свое великолепие из короткого топа: «Боже, я не могу отвести глаз»
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
До этого мы рассказывали, что победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, Даша Ульянова, похвасталась красотой на откровенном фото
Девушку попросили показать свою растяжку, а также спросили о том, что она считает в себе самым красивым.
Так, гимнастка вышла на балкон и держась за ограждение, показала растяжку, которой позавидует и балерина Анастасия Волочкова, которая очень любит хвастаться своими шпагатами при любом удобном и неудобном случае.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"