Победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, Даша Ульянова, похвасталась красотой на откровенном фото

Как передает Politeka.net, новый снимок появился на Instagram-страничке гимнастки.

Девушку попросили показать свою растяжку, а также спросили о том, что она считает в себе самым красивым.

Ульянова ответила на вопросы впечатляющими кадрами.

Так, гимнастка вышла на балкон и держась за ограждение, показала растяжку, которой позавидует и балерина Анастасия Волочкова, которая очень любит хвастаться своими шпагатами при любом удобном и неудобном случае.

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Даша Ульянова наклонилась вперед, прогнулась и закинула ногу за голову. При этом она отметила, что думала, будто это уже никому не интересно.

А вот ответ Ульяновой на вопрос о самой красивой своей детали был более пикантным. Она опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной. Девушка на сидит, подтянув колени к подбородку. Она смотрит в кард, слегка улыбаясь.

Даша Ульянова уверена, что самая красивая ее часть - это родинка на боку. На опубликованном фото ее как раз можно хорошо рассмотреть.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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