Популярна російська актриса і колишня дружина Гаріка Харламова Христина Асмус приголомшила шанувальників зізнанням про те, що скандальний спектакль був скасований через хворобу

Як повідомляє Politeka, відповідний пост був опублікований в Instagram знаменитості.

"Оох..Сьогодні я повинна була вийти на сцену @ermolova_theater у виставі» Текст " (так-так, той самий безсовісний за романом @glukhovsky 🤪) але захворів наш артист..І 6 грудня вистави не буде. І взагалі багато відмін останнім часом... 😭 » - йдеться в повідомленні.

Водночас Асмус розповіла, що завтра вона грає «в напівпорожньому залі».

"Завтра граємо " Качине полювання". У напівпорожньому залі.... Але зате граємо!!! 🎭 І вірю, що прорвемося!!!! 👊 🏻 Головне, бережіть себе!!! Дуже багато друзів на карантині сидить. З різним ступенем тяжкості...» - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що пост знаменитість супроводжувала знімком, де вона сумна сидить за столом в кафе.

До цього ми розповідали, що російська актриса Христина Асмус заінтригувала незвичайним фото

"Підглядаю за вашими відео для конкурсу #перепляшиасмус! Ви, звичайно, приголомшливі! Кожне відео-унікально!",- підписаний знімок.

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