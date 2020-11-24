Российская актриса Кристина Асмус удивила странным танцем в ванной комнате

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" забавное видео в домашнем образе. Сначала растрепанная экс-жена Гарика Харламова появилась в кадре в коричневом свитере, черных леггинсах-подштанниках и ботинках. По ходу ролика Кристина успела не только показать смелые движения, но и сменить одежду (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

В какой-то момент актриса попыталась снять свитер и запуталась в нем, однако в итоге справилась с этой задачей, не прерывая танца. Избавившись от этого элемента одежды, Асмус принялась гладить себя, а потом и вовсе засунула руки в леггинсы, натянув их до предела. Напоследок она стянула термобелье и оказалась в синих джинсах с расстегнутой ширинкой.

"По многочисленным просьбам! Кто там хотел и не успел в прошлый раз? Продолжение самого весёлого, простого и кайфового конкурса «Перепляши Асмус»!", - отметила она в описании. - "Жгите! Креативьте! И рвите инстаграм своей грациозностью! Удачи!".

Кристина поразила пользователей соцсети своими страстными движениями и получила много приятных комментариев:

"Вы в танцах😆"; "Прикольный стёб 😁👍"; "Похожа на девушку из ссср"; "Чёт я орнул)) свитер/ковер великолепен"; "Баба в термобелье на джинсы- это огонь! 😜 Кристина браво!"; "Переплясать Кристину, найдется ли столько смелых"; "Кристина, я ржу"; "Молодец, классно получилось🔥"; "Это шедевр"; "Просто вышка!!!!!"; "Просто бомба😍🔥"; "Понеслась"; "Так и вижу заголовки статей Кристина Асмус сошла сума! 🤣 Кристина умница умеет посмеяться над собой"; "Слышь, ты чё такая дерзкая? 😊 без ковра на заднем плане вашпе не круто)"; "Что это было ваще?".

Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым смыслом": видео облетело сеть.