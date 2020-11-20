Скандальная российская актриса Кристина Асмус озадачила поклонников, показав свой счастливый день
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Чёт день какой-то сегодня хороший 💚 У вас как? Норм, следующий вопрос, сойдёт, ну такоэ, всё равно не ответишь, piz*ato? 🤪», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Асмус позирует в пальто и джинсах во время прогулки по парку.
Украинка с 15-м размером покружилась в полупрозрачном платье перед камерой: "Воздушная невеста"
Юрий Горбунов скорбит, страна потеряла настоящую легенду: "Вечная память..."
Как на самом деле выглядят Волочкова, Каменских, Наташа Королева и другие звезды-"фотошопщицы": "Все складки в целлюлите"
Актеры "Дизель Шоу" опозорили звезд, засветив их "автопарк": "От этого только смешнее..."
«Как говорил Гарик Харламов – хороший текст», «Не самый лучший, но хороший», «отличный день», «принцесса», «ты просто бомбезно выглядишь, Крис!», «ты восхитительная», - пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что актриса Кристина Асмус удивила позой на природе.
Звезда активно снимается в разных проектах, но и находит время для фотосессий. Кадрами красотка делится в своем Инстаграм.
В этот раз красотка показала фото, сделанное на природе, возле зеленого газона и красивой дорожки. Кристина присела на ступеньки и прияла довольно раскованную позу - она широко расставила ножки.
Для прогулки актриса выбрала черную косуху с заклепками и темно-серые джинсы, а образ дополнила макияжем и серьгами.
Напомним, Харламов высмеял Асмус после развода, позорные кадры: "Вы что, издеваетесь?"
Как сообщала Politeka, маленькая дочь Харламова и Асмус заставила отца вопить от ужаса, видео.
Также Politeka писала, что болеющая Кристина Асмус от души постебалась над Харламовым с разинутым ртом.