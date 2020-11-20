Скандальная российская актриса Кристина Асмус озадачила поклонников, показав свой счастливый день

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Чёт день какой-то сегодня хороший 💚 У вас как? Норм, следующий вопрос, сойдёт, ну такоэ, всё равно не ответишь, piz*ato? 🤪», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Асмус позирует в пальто и джинсах во время прогулки по парку.

«Как говорил Гарик Харламов – хороший текст», «Не самый лучший, но хороший», «отличный день», «принцесса», «ты просто бомбезно выглядишь, Крис!», «ты восхитительная», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что актриса Кристина Асмус удивила позой на природе.

Звезда активно снимается в разных проектах, но и находит время для фотосессий. Кадрами красотка делится в своем Инстаграм.

В этот раз красотка показала фото, сделанное на природе, возле зеленого газона и красивой дорожки. Кристина присела на ступеньки и прияла довольно раскованную позу - она широко расставила ножки.

Для прогулки актриса выбрала черную косуху с заклепками и темно-серые джинсы, а образ дополнила макияжем и серьгами.

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