Актриса Кристина Асмус всколыхнула Сеть одним постом

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный кадр семилетней давности.

На снимке 2013 года, заметно более объемистая, Асмус предстала рядом с покойным актером Борисом Клюевым, звездой сериала "Воронины" - его не стало несколько месяцев назад.

Асмус растрогала теплым воспоминанием о человеке, у которого училась.

"Нашла жёсткий диск с нашими фото... Любимый мастер, друг, наставник... Любимый Борис Владимирович, как нам вас не хватает...", - подписано фото.

Пользователи в комментариях удивляются тому, как сильно изменилась Кристина с тех пор - "куда исчезли щечки"? По всей видимости, когда был сделан этот кадр, только вышедшая замуж Асмус была в положении - оттуда и ее "пышность".

Кроме того комментирующие спорят по поводу слов Кристины о Клюеве, как о наставнике. Некоторым показалось, что актриса решила таким образом в очередной раз "пропиариться".

"Ого! Никогда бы не догадалась, что это вы! Совсем не похожа!"

"Безумно жаль. Царствие Небесное..."

"Да, Кристиночка, Борис Владимирович Клюев лучший актёр, царство ему небесное! Всегда останется у нас в памяти как Николай Петрович Воронин..."

"Какая вы тут круглощекая. Были намного больше кг? Очень хорошенькая"

"Ну, о покойниках, говорят, либо... Либо никак... Но прости... Какой он был педагог... Зачем? Просто фотку разместить?" - "а что, чтобы быть педагогом, нужно обязательно иметь педагогическое образование и стоять за кафедрой! Человек может просто передавать свой опыт в процессе общения или работы" - "чтобы быть наставником необязательно быть педагогом" - "а где написано, что он педагог. Наставник написано, актер с опытом может быть наставником для молодых"

Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым смыслом": видео облетело сеть.