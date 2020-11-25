Популярная российская актриса и бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус огорошила поклонников признанием о том, что скандальный спектакль был отменен из-за болезни

Как сообщает Politeka, соответствующий пост был опубликован в Instagram знаменитости.

«Оох..Сегодня я должна была выйти на сцену @ermolova_theater в спектакле «Текст» (да-да, тот самый бессовестный по роману @glukhovsky 🤪) Но заболел наш артист..И 6 декабря спектакля не будет. И вообще много отмен в последнее время... 😭» - говорится в сообщении.

В то же время Асмус рассказала, что завтра она играет «в полупустом зале».

«Завтра играем «Утиную охоту». В полупустом зале.... Но зато играем!!! 🎭 И верю, что прорвёмся!!!! 👊🏻 Главное, берегите себя!!! Очень много друзей на карантине сидит. С разной степенью тяжести...» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что пост знаменитость сопровождала снимком, где она грустная сидит за столом в кафе.

До этого мы рассказывали, что российская актриса Кристина Асмус заинтриговала необычным фото

«Подглядываю за вашими видео для конкурса #перепляшиасмус! Вы, конечно, потрясающие! Каждое видео - уникально!», - подписан снимок.

Напомним, что матюгальница Асмус огорошила новым постом, фото и текст разошлись: «Как говорит Гарик Харламов…».

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