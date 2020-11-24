Известная российская актриса Кристина Асмус заинтриговала необычным фото

Как пишет Politeka.net, свежий снимок звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Асмус прикрыла один глаз рукой, а вторым уставилась в камеру. На лице у нее был нежный мейк, который сделал ее особенно красивой.

«Подглядываю за вашими видео для конкурса #перепляшиасмус! Вы, конечно, потрясающие! Каждое видео - уникально!», - подписала фото Кристина, напоминая, что объявила конкурс для поклонников.

За короткое время ее пост собрал больше 15 тысяч лайков. В комментариях актрису стали расхваливать. Поклонники оценили ее родинку - оружие для соблазнения мужчин.

«Нравиться ваше творчество», «Самая красивая и классная. Как всегда фотки огонь», «Кристина, Вы прекрасны!», «Крис ты очаровашка», «Сама то очень здорово станцевала», «Ты красива и желанна. Жаль, что сушишься. Очараванго!», «Родинка - это секретное запрещенное оружие. Бах - наповал!», «Симпотяшка», «Куколка», «Ауф какая красивая принцесса, хоть и одноглазая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус показала, как выглядела в начале отношений с Гариком Харламовым. Она опубликовала фото 2013 года. Стоит отметить, что Кристина за годы брака сильно похудела. К тому же, ее лицо стало более выразительным.

Напомним, что матюгальница Асмус огорошила новым постом, фото и текст разошлись: «Как говорит Гарик Харламов…».

А еще Politeka писала, что разведенная Кристина Асмус приласкала себя на камеру, запустив руки в штаны: "Что это было ваще?".

Также Politeka сообщала, что Кристина Асмус переживает невосполнимую потерю, царствие небесное: "Любимый...".