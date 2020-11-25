Популярна українська співачка Оля Полякова похвалилася красунями-дочками, зробивши загальний знімок
Як повідомляє Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.
"Дві, які думають, що вони богині, і одна Аліса точно знає це», - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Полякова позує в оточенні своїх красунь-дочок, при цьому Аліса позує знизу, посміхаючись на камеру «на всі 32».
"Красуні", "красиві неймовірно", "класні", "не дві, а три", "красотульки", "дівчата – супер", "три красуні", "Маша зі стрілками дуже круто виглядає", " Аліса, не змінюється...Ви красуні...",- пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що українська співачка Оля Полякова показала себе з несподіваним кольором волосся в компанії DZIDZIO
На ньому співачка постала в незвичайному образі. Для появи в шоу їй підібрали класичний костюм ніжно-блакитного відтінку зі стильною маленькою капелюшком. Однак, головною родзинкою стали яскраво-червоне волосся, на які Полякова проміняла свій фірмовий блонд. В якості фінального акценту стилісти додали в образ Олі яскраво-сині лінзи.
Нагадавши, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванні.
Як повідомляла Politeka, розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк.
Також Politeka писала, що кудлата Оля Полякова показала себе зблизька, заткнувши за пояс молодих красунь: "що це за дівчисько?».