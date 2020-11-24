Популярная украинская певица Оля Полякова показала себя с неожиданным цветом волос в компании DZIDZIO

Не так давно оба артиста стали звездными детективами в новом шоу «Маска». Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Полякова поделилась первым совместным фото со съемочной площадки.

На нем певица предстала в необычном образе. Для появления в шоу ей подобрали классический костюм нежно-голубого оттенка со стильной маленькой шляпкой. Однако, главной изюминкой стали ярко-красные волосы, на которые Полякова променяла свой фирменный блонд. В качестве финального акцента стилисты добавили в образ Оли ярко-синие линзы.

В свою очередь, DZIDZIO появился в студии в оранжевом пиджаке и шляпе с перьями.

«Начинаем!», - подписала снимок Полякова.

Ее поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

«Омайгад», «Богиня просто нереально шикарная», «На Алсу похожа немного», «Глаза обалденные», «Олечка, это вы?», «Крутой образ!», «Какие глазки изумительные», «Поляковой идёт этот цвет», «Ого какое перевоплощение. Вам очень хорошо!», «В каждом образе Оленька, вы прекрасны!», «Старшая сестра Дорофеевой», «Русалочка», «Оля выглядит с ясными глазами и темными волосами моложе», «Дзидзьо без макияжа совсем другой человек, очень красивый», «Мисс, вы очаровательны», - пишут люди.

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванне.

Как сообщала Politeka, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.

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