Українська модель Інна Горячковская вразила виглядом бюста 15-го розміру в екстремальному декольте

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Телебачення існує для того, щоб виступати по ньому, а не для того, щоб його дивитися», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Горячковська позує в чорній сукні з екстремальним декольте, елегантно задерши при цьому руку.

"Чудова Діва», «вау, ти мені дуже сподобалася», «неймовірна», "чудово виглядаєш, красуня", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель і володарка титулу" Міс Україна " Інна Горячковська дозволила помилуватися своїми пишними формами поблизу

25-річна модель позувала на тлі каміна з келихом вина в руках, але увагу привертала не обстановка в будинку, а грайлива посмішка і неймовірні обсяги Інни. Здавалося, що наряд Інни може порватися в будь-який момент від такого напору.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від образу Горячковської. Дійшло до того, що в коментарях під постом деякі навіть зізнавалися їй в коханні.

Нагадавши, Українка з 15-м розміром ледве втримала свою нереальну красу в тісному мереживі

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста ефектно потанцювала " кавунами"

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте