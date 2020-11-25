Українська модель Інна Горячковская вразила виглядом бюста 15-го розміру в екстремальному декольте
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Телебачення існує для того, щоб виступати по ньому, а не для того, щоб його дивитися», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Горячковська позує в чорній сукні з екстремальним декольте, елегантно задерши при цьому руку.
"Чудова Діва», «вау, ти мені дуже сподобалася», «неймовірна», "чудово виглядаєш, красуня", - пишуть її шанувальники.
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25-річна модель позувала на тлі каміна з келихом вина в руках, але увагу привертала не обстановка в будинку, а грайлива посмішка і неймовірні обсяги Інни. Здавалося, що наряд Інни може порватися в будь-який момент від такого напору.
Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від образу Горячковської. Дійшло до того, що в коментарях під постом деякі навіть зізнавалися їй в коханні.
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