Модель и обладательница титула"Мисс Украина" Инна Горячковская позволила полюбоваться своими пышными формами вблизи

Как передает Politeka.net , новый снимок хозяйка 9-го размера груди опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Ветер задувает свечу, но раздувает костёр", - загадочно сообщила Инна в подписи к посту.

25-летняя модель позировала на фоне камина с бокалом вина в руках, но внимание привлекала не обстановка в доме, а игривая улыбка и невероятные объёмы Инны. Казалось, что наряд Инны может порваться в любой момент от такого напора.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от образа Горячковской. Дошло до того, что в комментариях под постом некоторые даже признавались ей в любви.

Отметим, что информации о девушке крайне мало, несмотря на ее популярность в сети. Первое, что бросается в глаза, это ее пышные объемы в области груди. Ее параметры фигуры 130-110-130, рост 163 см и вес 75 см и это очень хорошие показатели.

Ранее Инна поделилась фото, на котором позировала в синее платье из полупрозрачной ткани, из-под которой заметно выпирает черный бюстгальтер.

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