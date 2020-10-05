Известная модель Инна Горячковская показала себя, демонстрируя все свои прелести
На фото красотка позировала в черной блузке и штанах. Звезда стояла у окна, демонстрируя пышную красоту в огромном декольте. Инна дополнила образ мейком "кошечки" и золотым украшением на шее. Звезда стояла у окна, а волосы собрала в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку згнаменитости.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Я люблю тебя, милая", "Шикарная, чудесная красотка", "Доброе утро, милая", "Самый крутой макияж", "Я тебе семь", "Чудесная кошечка".
Сообщалось, что известная модель плюс-сайз Инна Горячковская взбудоражила сеть образом кошечки.
На новом фото горячая блондинка попозировала в белой майке и черных трусиках, выставив на всеобщее обозрение необъятное декольте. Чтобы придать пикантности снимку Горячковская уселась на белом меху. Также, по всей вероятности, она выступала в образе кошечки, так как разукрасила свое лицо.
Мы писали, что украинская модель Инна Горячковская показала себя в примерочной в соблазнительном образе.
На фото Горячковская выходит из примерочной в стильном наряде. На ней черная маяка с пикантной отделкой в виде кружева на бездонном декольте.
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