Известная модель Инна Горячковская показала себя и рассказала о любви
На фото звезда показалась в юбке и полупрозрачной накидке с огромным декольте. Инна стояла возле примерочной и выставила бюст вперед, позируя перед фотографом. Девушка была босой и не стеснялась показать всю себя. Рядом можно увидеть и фотографа, который работал с моделью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Чистая любовь и самоотдача только для овечек! Я — люблю безусловно всех, но быть хорошей девочкой согласна только на своих условиях", - написала звезда.
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Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:
"Да, ты видишь, меня зовут Мемен Гузель", "Помните, хорошие девушки попадают в рай, плохие девушки уходят, когда, черт возьми, хотят!", "Плохая девочка".
Сообщалось, что украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась 15-м размером груди, удивила пикантным занятием в купальнике.
Инна Горячковская не стесняется своей внешности и регулярно показывается поклонникам в откровенных образах. На этот раз она выбрала синий купальник, в который едва вместила свой роскошный бюст. Девушка запечатлена в боксе автомойки, где пошалила с пеной и мочалкой.
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