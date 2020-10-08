Известная модель Инна Горячковская показала себя и рассказала о любви

На фото звезда показалась в юбке и полупрозрачной накидке с огромным декольте. Инна стояла возле примерочной и выставила бюст вперед, позируя перед фотографом. Девушка была босой и не стеснялась показать всю себя. Рядом можно увидеть и фотографа, который работал с моделью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чистая любовь и самоотдача только для овечек! Я — люблю безусловно всех, но быть хорошей девочкой согласна только на своих условиях", - написала звезда.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:

"Да, ты видишь, меня зовут Мемен Гузель", "Помните, хорошие девушки попадают в рай, плохие девушки уходят, когда, черт возьми, хотят!", "Плохая девочка".

Сообщалось, что украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась 15-м размером груди, удивила пикантным занятием в купальнике.

Инна Горячковская не стесняется своей внешности и регулярно показывается поклонникам в откровенных образах. На этот раз она выбрала синий купальник, в который едва вместила свой роскошный бюст. Девушка запечатлена в боксе автомойки, где пошалила с пеной и мочалкой.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста показала роскошь в громадном декольте

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста в образе кошечки вывалила напоказ свое богатство

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста эффектно потанцевала "арбузами"



