26-летняя украинская модель Инна Горячковская, известная 15-м размером груди, впечатлила публику новым роликом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором покрутилась перед камерой под песню группы "Сплин" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Горячая блондинка показала крупным планом аппетитное декольте, от которого трудно устоять. Девушка обтянула пышные дары природы черной тканью с тоненькими скрещенными на груди завязочками и прозрачными вставками.

Счастливая Инна подпевала и изящно двигалась, давая возможность поклонникам вдоволь насладиться ее прекарсными формами.

Пользователи менее, чем за час, успели поставить сотни "лайков", а также прокомментировать увиденное:

"Милая девушка💋"

"Красивое видео вау, выглядишь красиво, милая xx❤️❤️"

"Выглядишь великолепно и красиво"

Ранее мы сообщали, Инна, которая не стесняется показать на камеру свои прелести, всполошила кадрами, как моет авто.

Мокрая блондинка, вся в пене, распласталась на капоте машины, умело орудуя взмыленной мочалкой. Девушка без тени смущения продемонстрировала аппетитные формы, за что и была награждена сотнями "лайков" за считанные минуты.

"О господи"; "Красивая"; "Хорошая картинка вау выглядит красиво xx❤️❤️", - прокомментировали фанаты пышнотелой красотки.

Кроме того, мы писали, что Горячковская похвасталась фигурой, обтянув "арбузы" пленительным кружевом.

«Не важно, сколько дверей закроется перед твоим носом, — помни, что есть одна, которая предназначена специально для тебя», - подписала горячее фото модель.

Напомним, украинка с 15-м размером "персиков" задала жару прямо на автомойке.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста отполировала машину в развратном бикини и пене.

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста взялась мыть авто в соблазнительном наряде.