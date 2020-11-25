Украинская модель Инна Горячковская впечатлила видом бюста 15-го размера в экстремальном декольте
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Телевидение существует для того, чтобы выступать по нему, а не для того, чтобы его смотреть», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Горячковская позирует в черном платье с экстремальным декольте, элегантно задрав при этом руку.
«Великолепная дива», «вау, ты мне очень понравилась», «невероятная», «великолепно выглядишь, красотка», - пишут ее поклонники.
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25-летняя модель позировала на фоне камина с бокалом вина в руках, но внимание привлекала не обстановка в доме, а игривая улыбка и невероятные объёмы Инны. Казалось, что наряд Инны может порваться в любой момент от такого напора.
Пользователи социальной сети пришли в восторг от образа Горячковской. Дошло до того, что в комментариях под постом некоторые даже признавались ей в любви.
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