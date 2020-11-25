Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко, яка зараз виступає як Dj Nana, захопила фанатів бездоганним шпагатом
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Покажи мені", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що один з шанувальників попросив Кумейко продемонструвати свій фірмовий шпагат, що знаменитість і зробила. Як можна помітити, на красуні латексний наряд, а сама дівчина позує, розставивши ноги на біговій доріжці.
Однак шанувальники були позбавлені можливості захопитися виглядом, оскільки Кумейко опублікувала кадр в каруселі Stories.
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Анастасія остаточно позбулася сорому й одягу, залишившись в одних мікрошортиках і з рушником на голові. Прикривши бюст руками, дівчина вразила пристрасним танцем, витончено рухаючись під музику.
"Найулюбленіші Танці з холодильником. З цього танцю все і почалося...",- підписані кадри.
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