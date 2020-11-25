Українська актриса і зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару захопила фанатів, примірявши ефектну чорну міні-сукню

Як повідомляє Politeka, знімок був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

"Це Жіночий Квартал💕 на мені розкіш від..." - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Сопонару позує в чорній міні-сукні, ефектно притиснувши «близнючок» рукою. При цьому особа знаменитості передає непідробну розгубленість. Однак шанувальники поспішили заспокоїти кумира, розповівши про те, як їй йде наряд.

"Чарівна", " красуня!", "гарна зачіска», «яка загадкова дівчинка», «вау, принадність», "бомбічна-то яка", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе в спортзалі.

На кадрах Ірина позувала в лосинах і ТОПі. Красуня залізла на молодого чоловіка, обійнявши його стегна ногами. В цей час чоловік, який для заняття надів шорти і футболку, підтягувався на тренажері, використовуючи в якості додаткової ваги Сопонару. Спочатку пару знімали в профіль, а потім показали зі спини актриси.

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