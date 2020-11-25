Украинская актриса и звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару восхитила фанатов, примеряв эффектное черное мини-платье

Как сообщает Politeka, снимок был опубликован на странице звезды в Instagram.

«Это Женский Квартал💕 На мне роскошь от…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Сопонару позирует в черном мини-платье, эффектно прижав «близняшек» рукой. При этом лицо знаменитости передает неподдельную растерянность. Однако поклонники поспешили успокоить кумира, рассказав о том, как ей идет наряд.

«Волшебная», «красавица!», «красивая прическа», «какая загадочная девочка», «вау, прелесть», «бомбическая-то какая», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя в спортзале.

На кадрах Ирина позировала в лосинах и топе. Красотка залезла на молодого человека, обняв его бедра ногами. В это время мужчина, который для занятия надел шорты и футболку, подтягивался на тренажере, используя в качестве дополнительного веса Сопонару. Сначала пару снимали в профиль, а потом показали со спины актрисы.

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