Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару показала, как готовится к выступлению

Она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" черно-белое фото закулисья, передает Politeka.net. Знаменитая красотка запечатлена на диване в элегантном платье, подол которого задрался неприлично высоко. Ирина Сопонару подняла одну ногу, натягивая туфли в сеточку на шпильках, и совершенно не обратила внимания на фотографа. Видимо, девушка сосредоточилась на работе и решила не отвлекаться на пустяки - у нее есть чему поучиться.

Судя по кадру, звезда только-только сменила босоножки на более красивую обувь, чтобы именно в ней блистать на сцене. Как можно заметить девушка уже прикрепила к голове микрофон. На заднем плане стоит одна из фигуристых коллег Ирины: в вечернем платье, однако все еще в удобных кросовках.

"... но Золушке пора уходить", - подписала снимок Сопонару.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом девушки в комментариях ниже:

"Шикарна"; "Крашиха"; "Прекрасная золушка"; "Классный кадр"; "Золушка, гарнюня девочка , умничка, солнышко, масинька".

Ранее Ирина Сопонару показалась поклонникам в коротком платье синего цвета с блестками и поясом, благодаря которому напоминает халат. Особенностью наряда стало роскошное декольте, которое сделало акцент на груди звезды.

Ирина Сопонару элегантно изогнулась у стены, отвела руку в сторону и сверкнула упругими бедрами. Актриса сделала кадр еще более томным, приоткрыв рот и показав страстный взгляд.

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