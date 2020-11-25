У мережі з'явилось фото дітей відомої російської співачки Христини Орбакайте, коли вони були ще зовсім маленькими

Як передає Politeka, відповідна світлина з'явилась на фан-сторінці Орбакайте.

Так, на опублікованому фото можна побачити двох дітей Орбакайте - 9-річну Клавдію та 13-річного Дені.

Щоправда, на фото вони ще зовсім маленькі, однак коли саме було зроблено світлину, не вказується.

Брат ніжно обіймає сестричку, а та посміхається у всі зуби. Діти виглядають дуже щасливими.

"Супер!", "Такі гарні!", "Краса!", - пишуть у коментарях.

Як відомо, всього у Христини Орбакайте троє дітей: Микита Пресняков 1991 року народження (від першого шлюбу), Дені Байсаров 1998 року народження (народився під час стосунків співачки із бізнесменом Русланом Байсаровим) та Клавдія Земцова (від другого шлюбу співачки).

Раніше також повідомлялось, що старший син Орбакайте засвітився у формі і нарвався на критику. Користувачі соцмережі вибухнули питаннями, чому він так одягнений, та яке право має носити погони із зірками. Однак деякі припустили, що такий образ міг бути потрібен Микиті для зйомок.

Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчащий животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".

А ще Politeka писала, що спливла правда про скандальне розлучення Орбакайте з "влюбчивим" чоловіком.

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