В сети появилось фото детей известной российской певицы Кристины Орбакайте, когда они были еще совсем маленькими

Как передает Politeka, соответствующая фотография появилась на фан-странице Орбакайте.

Так, на опубликованном фото можно увидеть двух детей Орбакайте - 9-летнюю Клавдию и 13-летнего Дени.

На фото они еще совсем маленькие, однако когда именно была сделана фотография, не указывается.

Брат нежно обнимает сестренку, а та улыбается во все зубы. Дети выглядят очень счастливыми.

"Супер!", "Такие красивые!", "Красота!",- пишут в комментариях.

Как известно, всего у Кристины Орбакайте трое детей: Никита Пресняков 1991 года рождения (от первого брака), Дени Байсаров 1998 года (родился во время отношений певицы с бизнесменом Русланом Байсаровым) и Клавдия Земцова (от второго брака певицы).

Ранее также сообщалось, что старший сын Орбакайте засветился в форме и нарвался на критику. Пользователи соцсети разразились вопросами, почему он так одет, и какое право имеет носить погоны со звездами. Однако некоторые предположили, что такой образ мог быть нужен Никите для съемок.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.

Также Politeka сообщала, что юная Кристина Орбакайте и еще полноватая Алла Пугачева поразили внешностью на архивном фото: как они выглядели.